Черноморский флот выделил дополнительные силы для помощи пострадавшим от наводнения в Крыму

Военные расчищают завалы, доставляют жителям питьевую воду и продукты.

Крым. В Крыму усилили группировку Черноморского флота для борьбы с последствиями наводнения. Об этом пишут «Известия» согласно информации Минобороны России.

Для помощи пострадавшим направлено 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 120 единиц техники. На вооружении мобильных отрядов - большегрузные автомобили повышенной проходимости, автоцистерны и специальная инженерная техника.

Силы флота прибыли в Ялту, Керчь и поселок Олива. Военные организовали для жителей доставку питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают перевезти вещи и привести в порядок домовладения.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в результате ливней в городе пострадали 18 жителей, один человек погиб, еще одна женщина пропала без вести, ее ищут спасатели.

Из-за подтоплений 18 июня в Ялте был введен режим чрезвычайной ситуации. Только за последние сутки в Крыму выпало более 135 мм осадков.