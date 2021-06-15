34 человека получили ожоги при взрыве на АГЗС в Новосибирске

Среди пострадавших - 2 ребенка.



Новосибирск. Новосибирская область. Количество пострадавших при взрывах на АГЗС в Новосибирске достигло 34 человек. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил 15 июня первый замглавы Главного управления МЧС России по региону Евгений Лебедев.

Во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области он уточнил, что среди пострадавших – 2 ребенка, они были доставлены в медучреждения.

Министр здравоохранения Константин Хальзов добавил, что состояние пострадавших детей – удовлетворительное. При этом 7 взрослых находятся в реанимации с ожогами до 40% площади тела. Их состояние тяжелое, но стабильное, отметил глава Минздрава. Еще 10 взрослых пострадавших получают медпомощь в ожоговом отделении, у них диагностированы ожоги от 4% до 23% кожи.

Пожар на автогазозаправочной станции в Новосибирске вспыхнул 14 июня около 14:00 МСК. Огнем были уничтожены автомобиль-газовоз и наземная газовая емкость. Загорелись также расположенные рядом гаражи, в них взрывались газовые баллоны. Пламя удалось потушить после 17:00.

По предварительным данным МЧС, причиной инцидента стало отсутствие заземления газовоза при сливе газа в стационарную емкость. Произошла разгерметизация, последовали взрыв и пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).