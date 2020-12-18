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Почти 7000 жителям Екатеринбурга ограничили отопление

09:35, 18 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Почти 7000 жителям Екатеринбурга ограничили отопление
09:35, 18 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Екатеринбург\n#отопление\n#МЧС
Фото: pixabay.com
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Причиной стала авария на теплотрассе.

Екатеринбург. Более 7000 жителей Екатеринбурга провели ночь при ограниченном отоплении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. По данным на 08:00 по местному времени в пятницу, 18 декабря, ремонтные работы на аварийной теплотрассе продолжаются.
«Устранение повреждения на теплотрассе в Екатеринбурге по улице Восстания продолжается. Работы осложняются наличием электросетей в месте повреждения», — сообщили в ведомстве.
Также там отметили, что пока специалисты производят замену ветхого участка теплосети, отключения потребителей не было.
«У жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и горячего водоснабжения. На период ремонтных работ отопление и ГВС обеспечиваются со сниженными параметрами. Температура в домах не опускается ниже норматива», — уточнили в МЧС.
Аварийная ситуация затронула 11 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 7025 человек. Ремонт теплотрассы планируют завершить к 11:00 по местному времени.
09:35, 18 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
241
0
#Екатеринбург\n#отопление\n#МЧС