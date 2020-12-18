Почти 7000 жителям Екатеринбурга ограничили отопление

Причиной стала авария на теплотрассе.

Екатеринбург. Более 7000 жителей Екатеринбурга провели ночь при ограниченном отоплении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. По данным на 08:00 по местному времени в пятницу, 18 декабря, ремонтные работы на аварийной теплотрассе продолжаются.

«Устранение повреждения на теплотрассе в Екатеринбурге по улице Восстания продолжается. Работы осложняются наличием электросетей в месте повреждения», — сообщили в ведомстве.

Также там отметили, что пока специалисты производят замену ветхого участка теплосети, отключения потребителей не было.

«У жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и горячего водоснабжения. На период ремонтных работ отопление и ГВС обеспечиваются со сниженными параметрами. Температура в домах не опускается ниже норматива», — уточнили в МЧС.

Аварийная ситуация затронула 11 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 7025 человек. Ремонт теплотрассы планируют завершить к 11:00 по местному времени.