Непогода оставила жителей Владивостока без света, отопления и интернета

Отменены 57 междугородных рейсов автобусов, нельзя проехать на остров Русский.



Владивосток. Приморский край. Ледяной дождь обрушился на Приморье. В столице края, Владивостоке, повреждены линии электропередачи, повалены деревья, пишет РБК со ссылкой на портал Prima Media.

На многих участках дорог провисшие провода не дают проехать автомобилям. Из-за порывов без света остались около 30 тыс. жителей региона. В ряде районов Владивостока, в том числе в центре города, возникли проблемы с интернетом и телевидением. В пригородах отмечены отключения теплоснабжения и подачи воды.

По данным «Интерфакса», движение по дорогам Владивостока осложняет гололед. Отмечаются сбои в работе общественного транспорта. В частности, приостановлено автобусное сообщение с островом Русский, там распиливают и убирают поваленные стволы деревьев. Повреждено много припаркованных автомобилей, их фото выложены жителями в соцсетях.

Также много шума наделало видео, на котором одного из владивостокцев, вышедшего очистить машину от снега и льда, едва не убило упавшей на автомобиль плитой. Мужчина не пострадал лишь чудом.

Власти краевой столицы просят жителей по возможности оставаться дома, работодателям рекомендовали сократить рабочий день. Детсады и школы не закрылись, но явка на занятия не обязательна.

Кроме того, отменены 57 междугородних рейсов из Владивостока в соседние города и поселки.