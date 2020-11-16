В Москве скончались 5 пациентов частной клиники

Учреждение оказывало услуги, на которые не имело лицензии.



Москва. 5 клиентов частной гинекологической больницы в Москве скончались после «лечения», еще одна женщина получила тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии» работало в западной части мегаполиса. При этом организация оказывала услуги, на которые не имела лицензии. В частности, Росздравнадзор через Арбитражный суд лишил ее права на медицинскую и фармацевтическую деятельность.

После гибели пациентов Следственный комитет возбудил в отношении частной клиники уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначены экспертизы. В ближайшее время планируется допросить руководство и сотрудников.