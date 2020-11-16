  • $ 77.33 ↓
  • € 91.32 ↓

В Москве скончались 5 пациентов частной клиники

18:29, 16 ноября, 2020
Евгений Кандаков
В Москве скончались 5 пациентов частной клиники
18:29, 16 ноября, 2020
Евгений Кандаков
19
0
#медицина\n#Следственный комитет\n#Москва\n#врачи\n#здравоохранение\n#Росздравнадзор\n#хирургия\n#лицензия\n#больница\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
19
0

Учреждение оказывало услуги, на которые не имело лицензии.

Москва. 5 клиентов частной гинекологической больницы в Москве скончались после «лечения», еще одна женщина получила тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии» работало в западной части мегаполиса. При этом организация оказывала услуги, на которые не имела лицензии. В частности, Росздравнадзор через Арбитражный суд  лишил ее права на медицинскую и фармацевтическую деятельность.

После гибели пациентов Следственный комитет возбудил в отношении частной клиники уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначены экспертизы. В ближайшее время планируется допросить руководство и сотрудников.

18:29, 16 ноября, 2020
Евгений Кандаков
19
0
#медицина\n#Следственный комитет\n#Москва\n#врачи\n#здравоохранение\n#Росздравнадзор\n#хирургия\n#лицензия\n#больница\n#гибель людей