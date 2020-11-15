Массовое отравление школьников произошло в Калининграде

Проводится доследственная проверка.

Калининград. Калининградская область. Массовое отравление детей произошло в одной из школ Калининграда. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Калининградской области, сообщения об этом появились в социальных сетях.

«В настоящее время имеются сведения об обращении за медицинской помощью семи школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого – ОРВИ», – отмечают следователи.

По данным сообщениям начали доследственную проверку. Специалисты местного Роспотребнадзора произвели осмотр столовой и изъяли необходимые образцы.