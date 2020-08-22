В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело 8-летнего мальчика

Пока спасатели обнаружили троих погибших.

Ярославль. Ярославская область. В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело третьего погибшего. Об этом пишет Интерфакс.



Взрыв газа в 10-этажном многоквартирном доме произошел поздно вечером 21 августа. Как сообщает канал 360, в постройке обрушились перекрытия между 3 и 5 этажами. Квартира, где предположительно взорвался газ, загорелась. Позже пламя перешло на этаж выше.



Изначально было известно об одном погибшем, позже спасатели обнаружили тело второго человека. Уже под утро 22 августа СМИ написали о третьем погибшем. По сведениям Интерфакса, под завалами нашли тело 8-летнего мальчика.



Поисково-спасательные работы продолжаются. В пункте временного размещения поселили 33 человека (в том числе 8 детей), остальные жители уехали к родственникам и знакомым. В РБК отмечают, что после взрыва в Ярославле ввели режим ЧС.