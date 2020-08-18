На Вологодчине сгорела сельская школа

В здании располагался также детский сад.



Лодейка. Вологодская область. Огонь уничтожил здание школы и детсада в деревне Лодейка Великоустюгского района Вологодской области. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, о возгорании стало известно 18 августа в 2:33.

На момент прибытия пожарных все строение размером 25 на 50 м пылало открытым пламенем.

В 3:56 пожар удалось локализовать. В 4:42 было ликвидировано открытое горение. В 6:30 пожар был потушен полностью.

Здание выгорело практически дотла. По мнению специалистов, причиной возгорания могли стать неисправность твердотопливного котла либо электропроводки.

В школе обучались 6 детей и подростков, дошкольное учреждение посещал 1 ребенок. Несовершеннолетних и сотрудников ночью в помещениях не было, так что обошлось без пострадавших.