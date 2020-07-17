Десятки автомобилей подтопило ливнем в Ростове-на-Дону

МЧС предупреждало жителей о надвигающемся проливном дожде.



Ростов-на-Дону. Ростовская область. Сильнейший проливной дождь вызвал потоп в Ростове-на-Дону. Как пишут в соцсетях местные жители, ливневая канализация не справилась с нагрузкой и десятки легковушек в считанные минуты оказались под водой, сообщает «Российская газета».

Особенно пострадали автомобилисты, паркующие свои машины в низинах. Городские паблики в соцсетях пестрят фотографиями и видео четырехколесных «утопленников».

«На Извилистой уже утонули две машины! А на Заводской у машины видно только крышу», - делятся наблюдениями горожане.

Кстати, региональное управление МЧС предупредило жителей о надвигающемся ливне.

Юристы в таких случаях советуют автовладельцам обязательно фиксировать на фото и видео факт затопления машины, с датой и временем события. Далее следует запросить справку в региональном гидрометцентре о наличии осадков в указанный период. Затем нужно получить справку оценщика о сумме причиненного машине ущерба.

После этого собственник должен обратиться в администрацию района с требованием компенсации в связи с подтоплением транспортного средства. Если власти не согласятся на возмещение ущерба добровольно, с собранными документами нужно идти в суд.