  • $ 71.23 ↑
  • € 81.23 ↑

Десятки автомобилей подтопило ливнем в Ростове-на-Дону

13:45, 17 июля, 2020
Евгений Кандаков
Десятки автомобилей подтопило ливнем в Ростове-на-Дону
13:45, 17 июля, 2020
Евгений Кандаков
176
0
#МЧС\n#ущерб\n#автомобилисты\n#наводнение\n#потоп\n#соцсети\n#ливнёвки\n#ливни\n#Ростов-на-Дону\n#дожди
Фото: instagram.com/rostov_glavniy
176
0

МЧС предупреждало жителей о надвигающемся проливном дожде.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Сильнейший проливной дождь вызвал потоп в Ростове-на-Дону. Как пишут в соцсетях местные жители, ливневая канализация не справилась с нагрузкой и десятки легковушек в считанные минуты оказались под водой, сообщает «Российская газета».

Особенно пострадали автомобилисты, паркующие свои машины в низинах. Городские паблики в соцсетях пестрят фотографиями и видео четырехколесных «утопленников».

«На Извилистой уже утонули две машины! А на Заводской у машины видно только крышу», - делятся наблюдениями горожане.

Кстати, региональное управление МЧС предупредило жителей о надвигающемся ливне.

Юристы в таких случаях советуют автовладельцам обязательно фиксировать на фото и видео факт затопления машины, с датой и временем события. Далее следует запросить справку в региональном гидрометцентре о наличии осадков в указанный период. Затем нужно получить справку оценщика о сумме причиненного машине ущерба.

После этого собственник должен обратиться в администрацию района с требованием компенсации в связи с подтоплением транспортного средства. Если власти не согласятся на возмещение ущерба добровольно, с собранными документами нужно идти в суд.

13:45, 17 июля, 2020
Евгений Кандаков
176
0
#МЧС\n#ущерб\n#автомобилисты\n#наводнение\n#потоп\n#соцсети\n#ливнёвки\n#ливни\n#Ростов-на-Дону\n#дожди

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

09:03, 12 июля, 2020
4042

В ближайшее время в Удмуртии ожидаются грозы

3325
13:59, 13 июля, 2020

В Удмуртии начнут сдавать леса в аренду под сбор ягод и грибов

3166
12:10, 10 июля, 2020

В Ижевске таксист избил пассажира из-за 50 рублей

3014
14:40, 10 июля, 2020

Набережную реки Подборенки в Ижевске благоустроят к сентябрю

2401
08:30, 10 июля, 2020

Правительство ставит задачу открыть платную трассу Москва - Казань в 2024 году

18:35, 10 июля, 2020
1430

Путин увидел исторический шанс решения жилищного вопроса в России

1392
18:19, 13 июля, 2020

Россия планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июля

1351
10:11, 11 июля, 2020

Куры на дороге: в Ярославской области водитель фуры рассыпал часть груза

1343
17:36, 10 июля, 2020

Россияне больше не будут платить за установку электросчётчиков

1326
10:05, 12 июля, 2020

Абхазия готова открыть границы для туристов из России с 15 июля

18:30, 11 июля, 2020
2353

10 человек погибли в Египте при попытке спасти тонущего ребенка

2251
10:30, 11 июля, 2020

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

1932
15:48, 14 июля, 2020

Рекордные сутки: ВОЗ зафиксировала максимальный прирост числа больных коронавирусом

1892
14:28, 11 июля, 2020

Госсовет Турции поддержал открытие мечети в храме Святой Софии

1288
11:08, 10 июля, 2020

Лонгриды

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020