Больше 40 тонн авиатоплива разлили на Таймыре

В поселке Тухард объявлен режим ЧС.



Тухард. Красноярский край. На севере Красноярского края зафиксирован разлив нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба Таймырского Долгано-Ненецкого района, авария произошла на складе горюче-смазочных материалов компании «Норильсктрансгаз» в поселке Тухард.

12 июля во время перекачки авиатоплива произошла разгерметизация трубы. В результате 44 тонны нефтепродуктов попали в безымянное озеро площадью порядка 600 кв. м. В связи с этим в поселке объявлен режим ЧС.

Вертолетами из Норильска доставлены боновые заграждения, сорбент, дополнительные силы спасателей. Всего в ликвидации последствий разлива участвуют более 50 человек и 10 единиц техники.

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

Напомним, в конце мая на ТЭЦ-3 Норильска разлили более 20 тыс. тонн топлива. Нефтепродукты попали в водоемы. При этом возник пожар, в Норильске и на территории Таймыра объявили режим ЧС. Возбуждено 5 уголовных дел в отношении должностных лиц Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК) и муниципальных чиновников. Ущерб оценили в беспрецедентную для России сумму в 147,784 млрд рублей. Выплатить ее обязали компанию «Норникель», структурным подразделением которой является НТЭК.