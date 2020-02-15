Волгоградский школьник получил ожоги при взрыве смартфона

Мальчика увезли в больницу.



Волгоград. Волгоградская область. В результате взрыва и возгорания смартфона в Волгограде пострадал ребенок. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-службе МВД по региону рассказали, что 15 февраля в одну из больниц областной столицы поступил 11-летний мальчик с ожогами кистей.

Как выяснилось, утром он почувствовал, что телефон в его кармане сильно нагрелся. Ребенок взял мобильник в руку, и в этот момент он взорвался, а затем воспламенился.

Марку и производителя аппарата в полиции не уточнили.