При затоплении кипятком пермского мини-отеля погиб ребенок

Число пострадавших удвоилось.



Пермь. Пермский край. Один из 5 человек, погибших в пермском хостеле «Карамель» - ребенок. Об этом «Интерфаксу» сообщили в краевом Минздраве.

Кроме того, в ведомстве рассказали о том, что пострадавших в результате ЧП не 3, как сообщалось поначалу, а 6.

«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два пациента - в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», - уточнили в медицинском ведомстве.

А по данным станции «скорой помощи» Перми, двое из тех, кого будут лечить амбулаторно - спасатели.

Как уже сообщалось, трагедия произошла в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» в Перми. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства.