Трёхлетняя девочка погибла в ДТП на трассе в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Маленький ребёнок погиб в результате ДТП на трассе в Удмуртии. Как сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, авария произошла 28 декабря около 15:00 на 41-м километре автодороги «Ижевск – Сарапул» на территории Завьяловского района.

35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Киа Соренто» под управлением 39-летней женщины. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ford Focus», трёхлетняя девочка, получила смертельную травму.

По данному факту проводится проверка, причины и обстоятельства устанавливаются.