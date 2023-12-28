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Трёхлетняя девочка погибла в ДТП на трассе в Удмуртии

18:20, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Трёхлетняя девочка погибла в ДТП на трассе в Удмуртии
18:20, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
194
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель детей
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР
194
0

Автомобиль с ребёнком вылетел на встречку.

Ижевск. Удмуртия. Маленький ребёнок погиб в результате ДТП на трассе в Удмуртии. Как сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, авария произошла 28 декабря около 15:00 на 41-м километре автодороги «Ижевск – Сарапул» на территории Завьяловского района.

35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Киа Соренто» под управлением 39-летней женщины. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ford Focus», трёхлетняя девочка, получила смертельную травму. 

По данному факту проводится проверка, причины и обстоятельства устанавливаются.

18:20, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
194
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель детей