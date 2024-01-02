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На пожаре в Грахово погиб трёхлетний ребёнок

10:08, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На пожаре в Грахово погиб трёхлетний ребёнок
10:08, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
194
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#гибель детей\n#пожар
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
194
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Возбуждено уголовное дело. 

Грахово. Удмуртия. В Грахово в ночь на 2 января произошёл пожар в деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Следствием установлено, что пожар произошёл в 02:00. Горел одноэтажный деревянный дом, где жили 23-летняя женщина и её трёхлетний сын. К сожалению, ребёнок погиб.

На месте работали следователи. Назначены необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о «Причинении смерти по неосторожности» (часть 1 статья 109 УК РФ).

10:08, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
194
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#гибель детей\n#пожар