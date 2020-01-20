Уголовное дело возбудили после гибели в кипятке 5 постояльцев пермского хостела

Об этом сообщили в Следственном комитете.



Пермь. Пермский край. 5 человек погибли в результате затопления горячей водой мини-отеля в Перми. Трагедия произошла в ночь на 20 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, кипяток хлынул из водопровода вследствие порыва. Хостел «Карамель» располагался в цокольном этаже здания по улице Советской Армии в Индустриальном районе города.

Погибли не менее 5 человек, еще 3 с ожогами доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).