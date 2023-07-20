При атаке украинских дронов на Крым погибла девочка

Симферополь. Крым. На северо-западе Крыма при атаке беспилотников ВСУ погиб ребенок. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также в результате удара повреждено 4 административных здания.

Напомним, 18 июля в Крыму российские военные отразили массированную атаку украинских дронов. Было сбито 28 беспилотных летательных аппаратов.