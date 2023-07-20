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При атаке украинских дронов на Крым погибла девочка

09:45, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
При атаке украинских дронов на Крым погибла девочка
09:45, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
228
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#СВО\n#спецоперация\n#дроны\n#беспилотники\n#гибель детей
Фото: pxhere.com
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Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Симферополь. Крым. На северо-западе Крыма при атаке беспилотников ВСУ погиб ребенок. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также в результате удара повреждено 4 административных здания.

Напомним, 18 июля в Крыму российские военные отразили массированную атаку украинских дронов. Было сбито 28 беспилотных летательных аппаратов.

09:45, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
228
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#СВО\n#спецоперация\n#дроны\n#беспилотники\n#гибель детей