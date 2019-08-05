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Четыре человека ранены: эвакуация началась после взрывов на красноярском складе боеприпасов

16:32, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
Четыре человека ранены: эвакуация началась после взрывов на красноярском складе боеприпасов
16:32, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
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#Красноярск\n#эвакуация\n#взрывы\n#пострадавшие
Фото: vk.com (Известия)
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Красноярский край. Взрывы на артиллерийском складе боеприпасов прогремели в Ачинском районе Красноярского края. Как пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС, пострадали четыре человека, двое их них госпитализированы с осколочными ранениями. 

Инцидент произошел в понедельник, 5 августа. Власти Ачинска просят жителей не ездить в сторону воинской части.

«До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет! Просьба соблюдать спокойствие», - говорится на сайте администрации города.

На место выехали пожарные и автобусы для эвакуации жителей. Газета.ру со ссылкой на экстренные службы сообщает, что людей вывозят в радиусе 20 км от эпицентра.

Также издание со ссылкой на ТАСС пишет, что причиной пожара мог стать подрыв снаряда. 

Экстренные службы Красноярского края начали проверку, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.  

16:32, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
165
0
#Красноярск\n#эвакуация\n#взрывы\n#пострадавшие

 

 

 


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