На крыше Сапсана нашли тело мужчины-зацепера

В СКР начали проверку.

Москва. Тело мужчины обнаружили на крыше скоростного поезда Сапсан сообщением Санкт-Петербург – Москва. Как сообщила пресс-служба московского межрегионального следственного управления СКР, по факту травмирования зацепера началась проверка.

Инцидент произошел в понедельник, 5 августа. Отмечается, что личность мужчины на данный момент неизвестна.

Как пишет портал «360», экстремал коснулся токоприемника, из-за чего начался пожар и зацепер погиб. Пассажиров экстренно эвакуировали, огонь потушили. Из-за происшествия поезд опоздал на 49 минут.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.