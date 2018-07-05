Дети вместе со своим тренером отправились на экскурсию в горный парк и не смогли выбраться из пещер из-за сильных ливней.

Москва. МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде. Как сообщают «Известия» со ссылкой на РИА «Новости», ведомство готово отправить своих специалистов в Чианграй.

Отмечается, что спасатели вылетят в Таиланд после того, как Бангкок направит МЧС официальное обращение.

Напомним, детская футбольная команда пропала без вести в таиландской провинции Чианграй в конце июня. Тогда сообщалось, что дети вместе со своим тренером отправились на экскурсию в горный парк и не смогли выбраться из пещер из-за сильных ливней, заблокировавших выход.

Позднее к поискам футболистов подключились американские военные и британские дайверы. В начале июля водолазы нашли детей живыми. Однако перед спасателями встал вопрос о том, как вывести футболистов из затопленных пещер.

Предполагалось, что дети и их тренер покинут пещеру с помощью дайверов. Позднее глава Чианграй Наронгсак Осоттханакон рассказал, что уровень воды слишком высок, и представляет опасность для истощенных детей.

По его словам, выводить их нужно постепенно, в несколько этапов, опираясь при этом на внешние условия и физическое состояние каждого.