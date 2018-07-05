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МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

10:46, 05 июля, 2018
Александра Бобрович
10:46, 05 июля, 2018
Александра Бобрович
879
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#дети\n#МЧС\n#Россия\n#помощь\n#вода\n#Таиланд\n#спасение
Фото: vk.com
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Дети вместе со своим тренером отправились на экскурсию в горный парк и не смогли выбраться из пещер из-за сильных ливней.

Москва. МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде. Как сообщают «Известия» со ссылкой на РИА «Новости», ведомство готово отправить своих специалистов в Чианграй.  

Отмечается, что спасатели вылетят в Таиланд после того, как Бангкок направит МЧС официальное обращение.  

Напомним, детская футбольная команда пропала без вести в таиландской провинции Чианграй в конце июня. Тогда сообщалось, что дети вместе со своим тренером отправились на экскурсию в горный парк и не смогли выбраться из пещер из-за сильных ливней, заблокировавших выход.  

Позднее к поискам футболистов подключились американские военные и британские дайверы. В начале июля водолазы нашли детей живыми. Однако перед спасателями встал вопрос о том, как вывести футболистов из затопленных пещер.  

Предполагалось, что дети и их тренер покинут пещеру с помощью дайверов. Позднее глава Чианграй Наронгсак Осоттханакон рассказал, что уровень воды слишком высок, и представляет опасность для истощенных детей.  

По его словам, выводить их нужно постепенно, в несколько этапов, опираясь при этом на внешние условия и физическое состояние каждого.

10:46, 05 июля, 2018
Александра Бобрович
879
0
#дети\n#МЧС\n#Россия\n#помощь\n#вода\n#Таиланд\n#спасение

 

 

 


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