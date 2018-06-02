15 детей в Тольятти попали в больницу, проглотив гидрогелевые шарики

Всем малышам оказали медицинскую помощь, их здоровью ничто не угрожает.

Тольятти. Самарская область. 15 малышей попали в больницы в Тольятти, проглотив гидрогелевые шарики. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Самарской области, трехлетие дети госпитализированы 1 июня из одного из детских садов города.

По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время всем малышам оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Выясняются все обстоятельства происшествия.