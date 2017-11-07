МВД предотвратило теракт на севере Москвы с использованием «КамАЗа»

Об этом рассказал в интервью «Известиям» министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Москва. В российской столице полиция пресекла готовившийся террористический акт. Как рассказал в интервью «Известиям» министр внутренних дел Владимир Колокольцев, злоумышленник планировал давить людей «КамАЗом» возле станции метро в северной части города.

«Весной этого года в Химках нашими сотрудниками был задержан уроженец Киргизии, который занимался вербовкой в ИГ (террористическая организация, запрещена в России – ред.) и параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля «КамАЗ» возле одной из станций метрополитена на севере Москвы», - рассказал глава МВД.

По словам Колокольцева, сейчас по данному делу ведется следствие, которое установит все обстоятельства преступления и возможные связи террориста.