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      МВД предотвратило теракт на севере Москвы с использованием «КамАЗа»

      10:10, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:10, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      243
      0
      #терроризм\n#МВД\n#метро\n#полиция\n#Москва\n#теракт
      Фото: pixabay.com
      243
      0

      Об этом рассказал в интервью «Известиям» министр внутренних дел Владимир Колокольцев.  

      Москва. В российской столице полиция пресекла готовившийся террористический акт. Как рассказал в интервью «Известиям» министр внутренних дел Владимир Колокольцев, злоумышленник планировал давить людей «КамАЗом» возле станции метро в северной части города. 

      «Весной этого года в Химках нашими сотрудниками был задержан уроженец Киргизии, который занимался вербовкой в ИГ (террористическая организация, запрещена в России – ред.) и параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля «КамАЗ» возле одной из станций метрополитена на севере Москвы», - рассказал глава МВД.   

      По словам Колокольцева, сейчас по данному делу ведется следствие, которое установит все обстоятельства преступления и возможные связи террориста.

      10:10, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      243
      0
      #терроризм\n#МВД\n#метро\n#полиция\n#Москва\n#теракт

       

       

       

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