Медведь напал на посетителя кафе в Иркутской области

Инцидент произошел во время самовольного кормления хищников в вольере.

Иркутск. Своей рукой накормил голодных зверей неосторожный посетитель одного из кафе в Иркутской области. Как сообщает «RT», нетрезвый мужчина стал жертвой медеведя.

Подвыпивший сибиряк решил угостить трёх взрослых мишек, содержавшихся в вольере для привлечения публики в заведение. При этом он просунул руку через решетку, чем немедленно воспользовался хищник. Бармен оттащил мужчину от вольера и помог доставить его в больницу, но руку спасти не удалось.

Напомним, недавно в Свердловской области грибник голыми руками сумел отбиться от разъяренной медведицы.