Уральский грибник голыми руками отбился от разъяренной медведицы

Нож мужчина потерял в самом начале схватки.

Сосьва. Свердловская область. Большим испугом и травмами средней тяжести обернулся для 44-летнего уральца поход по грибы. Как сообщает телеканал «Мир24», в лесу мужчина повстречался с медведицей и медвежонком.

Самка решила, что ее детенышу грозит опасность, и атаковала грибника. Она выбила из его рук нож. Не видя иного выхода, мужчина левой рукой схватил медведицу за голову, а правой начал бить ее по морде.

Такого поворота зверь не ожидал. Оглушенная ударами, медведица села на задние лапы и выпустила грибника, а потом ретировалась.

Впоследствии врачи нашли у пострадавшего рваные раны головы и верхних конечностей. В пылу схватки он лишился также части правого уха и носа. Однако по-настоящему опасных повреждений житель Свердловской области избежал.

Добавим, недавно оказавшийся в похожей ситуации японец отбился от голодного мишки с помощью приемов каратэ.