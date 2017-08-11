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      Уральский грибник голыми руками отбился от разъяренной медведицы

      18:49, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:49, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      140
      0
      #животные\n#природа\n#происшествие\n#медведи
      Фото: pixabay.com
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      Нож мужчина потерял в самом начале схватки.

      Сосьва. Свердловская область. Большим испугом и травмами средней тяжести обернулся для 44-летнего уральца поход по грибы. Как сообщает телеканал «Мир24», в лесу мужчина повстречался с медведицей и медвежонком.  

      Самка решила, что ее детенышу грозит опасность, и атаковала грибника. Она выбила из его рук нож. Не видя иного выхода, мужчина левой рукой схватил медведицу за голову, а правой начал бить ее по морде.  

      Такого поворота зверь не ожидал. Оглушенная ударами, медведица села на задние лапы и выпустила грибника, а потом ретировалась.  

      Впоследствии врачи нашли у пострадавшего рваные раны головы и верхних конечностей. В пылу схватки он лишился также части правого уха и носа. Однако по-настоящему опасных повреждений житель Свердловской области избежал.  

      Добавим, недавно оказавшийся в похожей ситуации японец отбился от голодного мишки с помощью приемов каратэ.

      18:49, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      140
      0
      #животные\n#природа\n#происшествие\n#медведи

       

       

       

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