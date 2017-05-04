Ядовитая змея заползла в квартиру жительницы Новосибирска

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выманили змею из квартиры, упаковали в пакет и вывезли в местный зоопарк.

Новосибирск. Жительница Новосибирска, вернувшись домой, обнаружила в квартире змею. 3 мая в 19:05 мск она вызвала спасателей, передает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

Прибывший экипаж спасателей выманил змею из квартиры, поместил пресмыкающееся в пакет и отвез в Новосибирский зоопарк.

«Сотрудники зоопарка, осмотрев змею, сделали заключение, что она предположительно ядовитая, но более точно они могут сказать после установления породы змеи. Как змея оказалась в квартире, остается загадкой», - говорится в сообщении МАСС.