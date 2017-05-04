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      Ядовитая змея заползла в квартиру жительницы Новосибирска

      11:45, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      11:45, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      171
      0
      #Новосибирск\n#пресмыкающиеся\n#квартиры\n#происшествие\n#спасение
      Фото: pixabay.com
      171
      0

      Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выманили змею из квартиры, упаковали в пакет и вывезли в местный зоопарк.

      Новосибирск. Жительница Новосибирска, вернувшись домой, обнаружила в квартире змею. 3 мая в 19:05 мск она вызвала спасателей, передает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

      Прибывший экипаж спасателей выманил змею из квартиры, поместил пресмыкающееся в пакет и отвез в Новосибирский зоопарк.

      «Сотрудники зоопарка, осмотрев змею, сделали заключение, что она предположительно ядовитая, но более точно они могут сказать после установления породы змеи. Как змея оказалась в квартире, остается загадкой», - говорится в сообщении МАСС.

      Спасатели МАСС ловят змею в квартире.

      Спасатели МАСС ловят змею в одной из квартир г.Новосибирска.

      11:45, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      171
      0
      #Новосибирск\n#пресмыкающиеся\n#квартиры\n#происшествие\n#спасение
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