В результате взрыва в Петербурге пострадали не менее 20 человек

В Сети активно выкладывают фото и видео происходящего.

Санкт-Петербург. Множество людей пострадало в результате взрыва на станции «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, много раненых, есть погибшие, сообщают «Известия».

По фотографиям, опубликованным в соцсетях видно, что дверь вагона сильно повреждена, платформу заволокло дымом.

Площадь Восстания, переход на Маяковскую, станции метро «Невский проспект», «Маяковская» и «Площадь Восстания» закрыли.

Источник сообщает, что взрыв произошел в результате срабатывания неустановленного предмета в вагоне поезда. По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, среди них есть дети.

Еще один взрыв прогремел на станции «Технологический институт».

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 3 апреля около 14:40 по московскому времени взрыв прогремел на станции «Сенная площадь».