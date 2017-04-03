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      В результате взрыва в Петербурге пострадали не менее 20 человек

      16:34, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:34, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      121
      0
      #взрыв\n#метро\n#Санкт-Петербург\n#гибель людей.
      Фото: vk.com/spb_today
      121
      0

      В Сети активно выкладывают фото и видео происходящего.

      Санкт-Петербург. Множество людей пострадало в результате взрыва на станции «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, много раненых, есть погибшие, сообщают «Известия».

      По фотографиям, опубликованным в соцсетях видно, что дверь вагона сильно повреждена, платформу заволокло дымом.

      Площадь Восстания, переход на Маяковскую, станции метро «Невский проспект», «Маяковская» и «Площадь Восстания» закрыли.

      Источник сообщает, что взрыв произошел в результате срабатывания неустановленного предмета в вагоне поезда. По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, среди них есть дети.

      Еще один взрыв прогремел на станции «Технологический институт».

      Информация уточняется.

      Ранее сообщалось, что в понедельник, 3 апреля около 14:40 по московскому времени взрыв прогремел на станции «Сенная площадь».

      Место взрыва в питерском метро

      Varlamov

      16:34, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      121
      0
      #взрыв\n#метро\n#Санкт-Петербург\n#гибель людей.
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