«Всё практически предрешено»: в МИД России анонсировали скорое открытие чартеров в Египет

Точное время объявят дополнительно.



Москва. Чартерные рейсы в Египет возобновятся в ближайшее время. Точное время старта прямых полетов на курорты страны будет объявлено дополнительно, заявил журналистам 20 апреля замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Думаю, что всё практически предрешено», - приводит его слова «Интерфакс».

По словам дипломата, предварительная договоренность по этому вопросу была достигнута во время визита в Египет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

О скором возобновлении чартерных авиарейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх говорил в феврале 2021 года министр гражданской авиации Египта Ашраф Новейра. Однако в России эту информацию тогда не подтвердили.

Прямое воздушное сообщение с египетскими курортами Россия прекратила в 2015 году после теракта, в результате которого потерпел крушение над Синайским полуостровом лайнер авиакомпании «Когалымавиа». В авиакатастрофе погибли 224 человека. Египетские власти не раз заверяли российскую сторону в безопасности аэропортов близ Красного моря, но по результатам проверок Москва отвергала возможность возобновить полеты.