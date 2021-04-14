Президент России получил второй компонент прививки от коронавируса

Глава государства по-прежнему не назвал, какую именно вакцину использовали врачи.



Москва. Президент России Владимир Путин привился от коронавируса повторно. Как пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС, об этом российский лидер рассказал на заседании Попечительского совета Русского географического общества.

Президент заявил, что уверен, что все будет хорошо, и посоветовал привиться всем ответственно относящимся к здоровью своих близких участникам мероприятия. Также он выразил надежду на скорую победу над заболеванием, ключевым средством от которого станет иммунизация.

Название препарата, который был использован, Путин по-прежнему не назвал

Напомним, первый компонент вакцины президент получил 23 марта. Известно, что это был препарат российской разработки. В нашей стране зарегистрированы и производятся на данный момент 3 антиковидные вакцины. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».