Путин назвал точную дату, когда он привьется от коронавируса

Об этом президент объявил на совещании с производителями вакцин.



Москва. Стало известно, в какой день сделает прививку от COVID-19 президент России. Об этом Владимир Путин сообщил 22 марта на совещании с производителями вакцин, пишет «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что иммунизация - это личное и добровольное решение каждого человека, и объявил, что привьется 23 марта.

Какой именно вакциной намерен привиться Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков не уточнил, но дал понять, что это будет препарат российского производства.

Также российский лидер отметил, что 6,3 млн жителей страны уже провакцинированы от коронавируса как минимум одним компонентом.

«Из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», - уточнил президент.

Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса создали в августе 2020 года в России. Препарат, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Затем специалисты новосибирского центра «Вектор» зарегистрировали своей вариант вакцины под названием «ЭпиВакКорона». А в феврале 2021 года был создан «КовиВак» Центра имени Чумакова.