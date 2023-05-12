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На проезжей части улицы Автозаводская в Ижевске провалился грунт

14:51, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На проезжей части улицы Автозаводская в Ижевске провалился грунт
14:51, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
245
0

Движение на данном участке восстановят утром 13 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при прокладке коммуникаций произошёл провал грунта на улице Автозаводская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Коммуникации тянули к строящимся домам по улице 10 лет Октября. При выполнении работ под проезжей частью улицы Автозаводская (в направлении на автозавод) провалился грунт.

В соцсетях жители сообщают, что данный участок в настоящее время перекрыт. В горадминистрации уточнили, что движение будет восстановлено к 08:00 субботы, 13 мая. Пока же автолюбителям рекомендуют искать другие пути. 

14:51, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#дороги