На проезжей части улицы Автозаводская в Ижевске провалился грунт

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при прокладке коммуникаций произошёл провал грунта на улице Автозаводская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Коммуникации тянули к строящимся домам по улице 10 лет Октября. При выполнении работ под проезжей частью улицы Автозаводская (в направлении на автозавод) провалился грунт.

В соцсетях жители сообщают, что данный участок в настоящее время перекрыт. В горадминистрации уточнили, что движение будет восстановлено к 08:00 субботы, 13 мая. Пока же автолюбителям рекомендуют искать другие пути.