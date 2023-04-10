Старшеклассникам могут начать за пятерки переводить деньги на «Пушкинскую карту»

Москва. Поощрять школьников за пятерки переводами денег на «Пушкинские карты» предложили в Госдуме. Как пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости, идею выдвинула депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова.

Эксперимент следует провести в старших классах, считает политик. По ее мнению, перечисление денег за отличные оценки по предметам создаст дополнительный стимул для повышения успеваемости. Анна Скрозникова уже направила соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Согласно письму, деньги можно будет начислять по итогам учебной четверти автоматически через электронный журнал, где фиксируются отметки ученика.

Проект «Пушкинская карта» реализуется в России с 2022 года. Он дает возможность молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи, выставки, концертные залы и кино. На карту начисляется определенная сумма денег из бюджета, которые можно расходовать на культурные мероприятия.