Автошколы России выступили против предложенных ГИБДД правил сдачи на права

Ведомство выступило с инициативой объединить экзамены «город» и «площадка».

Москва. Несколько объединений автошкол раскритиковали предложенную ГИБДД реформу сдачи на водительские права. Как пишет «Коммерсантъ», ведомство выступило с инициативой объединить экзамены «город» и «площадка».

Новый подход подразумевает под собой сдачу элементов, которые сейчас принимаются на площадке, на городских дорогах общего пользования. По мнению ГИДББ, это позволило бы объективно оценить все навыки вождения в реальных условиях.

Однако представители автошкол обеспокоены, что реформа может вызвать увеличение аварийности на дорогах, а также приведет к коррупции. Также они заявили, что если нововведения вступят в силу, то это негативно скажется на работе автошкол.