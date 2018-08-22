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Автошколы России выступили против предложенных ГИБДД правил сдачи на права

12:56, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:56, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
162
0
#образование\n#авто\n#общество\n#Москва\n#школа\n#автомобилисты
Фото: wikipedia.org
162
0

Ведомство выступило с инициативой объединить экзамены «город» и «площадка».

Москва. Несколько объединений автошкол раскритиковали предложенную ГИБДД реформу сдачи на водительские права. Как пишет «Коммерсантъ», ведомство выступило с инициативой объединить экзамены «город» и «площадка».

Новый подход подразумевает под собой сдачу элементов, которые сейчас принимаются на площадке, на городских дорогах общего пользования. По мнению ГИДББ, это позволило бы объективно оценить все навыки вождения в реальных условиях.

Однако представители автошкол обеспокоены, что реформа может вызвать увеличение аварийности на дорогах, а также приведет к коррупции. Также они заявили, что если нововведения вступят в силу, то это негативно скажется на работе автошкол.  

 

12:56, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
162
0
#образование\n#авто\n#общество\n#Москва\n#школа\n#автомобилисты

 

 

 


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