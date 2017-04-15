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      Объявили шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер»

      12:03, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:03, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      136
      0
      #культура\n#Москва\n#литература\n#русская литература
      Фото: pixabay.com
      136
      0

      В него вошли семь претендентов.

      Москва. Стал известен шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Как сообщают «Ведомости», в него вошли семь произведений российских писателей.

      Среди них книга «F20» Анны Козловой, «Родина» Елены Долгопят, «Головастик и святые» Андрея Филимонова, «Тень Мазепы» Сергея Белякова, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Патриот» Андрея Рубанова и «Эта страна» Фигль-Мигль (Екатерины Чеботаревой).

      По словам секретаря премии Вадима Левенталя, в малое жюри премии пригласили «людей со вкусом, людей умных, но не имеющих отношения к литературе». Председатель жюри Константин Эрнст заявил, что итоги голосования будут прозрачными.

      «Мы подпишемся под своим выбором и сможем сказать, почему и зачем сделали такой выбор. Главная задача премии – это привлечь внимание к литературе», - сказал Эрнст.

      12:03, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      136
      0
      #культура\n#Москва\n#литература\n#русская литература
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