Объявили шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер»

В него вошли семь претендентов.

Москва. Стал известен шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Как сообщают «Ведомости», в него вошли семь произведений российских писателей.

Среди них книга «F20» Анны Козловой, «Родина» Елены Долгопят, «Головастик и святые» Андрея Филимонова, «Тень Мазепы» Сергея Белякова, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Патриот» Андрея Рубанова и «Эта страна» Фигль-Мигль (Екатерины Чеботаревой).

По словам секретаря премии Вадима Левенталя, в малое жюри премии пригласили «людей со вкусом, людей умных, но не имеющих отношения к литературе». Председатель жюри Константин Эрнст заявил, что итоги голосования будут прозрачными.

«Мы подпишемся под своим выбором и сможем сказать, почему и зачем сделали такой выбор. Главная задача премии – это привлечь внимание к литературе», - сказал Эрнст.