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      Ждун станет героем российского мультсериала и откроет свой видеоблог

      14:48, 06 июля, 2017
      Новичок
      14:48, 06 июля, 2017
      Новичок
      96
      0
      #интернет\n#бизнес\n#скульптура\n#курьезы\n#мультфильмы
      Фото: twitter.com
      96
      0

      Права на внешний облик знаменитой скульптуры приобрела фирма CD Land.  

      Москва. Голландская художница Маргрит ван Брифорт уступила права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ компании CD Land. Эта фирма тут же заключила договор с одной из ведущих российских анимационных студий на съемки мультфильма с популярным героем, пишет Лента.ру.  

      Суммы сделок не разглашаются. Также CD Land планирует продавать образ Ждуна для производства посуды, игрушек, канцтоваров и рекламы. Кроме того, персонаж будет вести свой видеоблог.  

      Ждун стал популярным интернет-мемом в январе 2017 года. Его образ создан Маргрит ван Брифорт. Свою скульптуру она разместила на скамейке у Нидерландского Лейденского университета и посвятила пациентам, ожидающим приема врача.

      14:48, 06 июля, 2017
      Новичок
      96
      0
      #интернет\n#бизнес\n#скульптура\n#курьезы\n#мультфильмы

       

       

       

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