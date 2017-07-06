Ждун станет героем российского мультсериала и откроет свой видеоблог

Права на внешний облик знаменитой скульптуры приобрела фирма CD Land.

Москва. Голландская художница Маргрит ван Брифорт уступила права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ компании CD Land. Эта фирма тут же заключила договор с одной из ведущих российских анимационных студий на съемки мультфильма с популярным героем, пишет Лента.ру.

Суммы сделок не разглашаются. Также CD Land планирует продавать образ Ждуна для производства посуды, игрушек, канцтоваров и рекламы. Кроме того, персонаж будет вести свой видеоблог.

Ждун стал популярным интернет-мемом в январе 2017 года. Его образ создан Маргрит ван Брифорт. Свою скульптуру она разместила на скамейке у Нидерландского Лейденского университета и посвятила пациентам, ожидающим приема врача.