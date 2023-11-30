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Экомультфильмы юных аниматоров Игринского района выиграли на Всероссийском конкурсе

14:11, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Экомультфильмы юных аниматоров Игринского района выиграли на Всероссийском конкурсе
14:11, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Игра\n#Удмуртия\n#мультфильмы\n#дети\n#конкурс\n#победа
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртии
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Теперь у них появится многофункциональная акустическая система.

Игра. Удмуртия. Экомультфильмы, созданные юными жителями Игринского района, победили на Всероссийском конкурсе «Праздник Эколят — молодых защитников природы». Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртии. 

Первое место в своей возрастной категории завоевали аниматоры объединения «Совята» Игринского детского сада №10. Под руководством Марии Леконцевой ребята сняли экомультфильм «Ёлочка».

Также первое место занял Богдан Лошаков со своим фильмом «Батарейка: энергия для жизни». Мальчик занимается в студии «МультИгра» Игринского районного дома детского творчества.

Во время работы над экомультфильмами дети не только усовершенствовали свои навыки, но и подключились к природоохранной деятельности. Ребята собрали почти 5 кг использованных батареек и сдали их в пункт приема.

В качестве приза за победу юные аниматоры отправятся в лагерь «Орленок» на экосмену и получат многофункциональную акустическую систему для своих занятий. 

14:11, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Игра\n#Удмуртия\n#мультфильмы\n#дети\n#конкурс\n#победа