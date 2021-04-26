В России половина работодателей не поддерживают продление майских праздников

Социологи оценили реакцию бизнеса на решение президента.

Москва. Продление майских праздников не поддерживают более половины работодателей. При этом многие руководители еще не определились с графиком работы между 1 и 10 мая. Об этом сообщает «Газета.ru» на основании исследования компании Headhunter. Ряд организаций совсем не планируют отпускать сотрудников на каникулы.

Однозначно против дополнительных выходных высказались 38% работодателей. Еще 23% выразили в целом негативное отношение к этой идее. При этом столько же руководителей и предпринимателей выступают однозначно за продление майских праздников, еще 15% поддерживают в целом, 2% затруднились с ответом.

54% работодателей пока не решили, будут ли их компании продолжать работать в праздничные дни. Соблюдать обычный график намерены 23%, столько же собираются отпустить работников на 10-дневные каникулы.

Напомним, россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая. Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой ввести дополнительные выходные, чтобы остановить распространение коронавируса и дать гражданам возможность отдохнуть на свежем воздухе.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике признали, что баланс интересов работодателей и сотрудников сознательно нарушен в пользу общественного здоровья.