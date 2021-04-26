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В России половина работодателей не поддерживают продление майских праздников

13:10, 26 апреля, 2021
Андрей Поносов
В России половина работодателей не поддерживают продление майских праздников
13:10, 26 апреля, 2021
Андрей Поносов
336
0
#Россия\n#работа\n#работодатели\n#коронавирус\n#выходные\n#президент\n#Первомай\n#Роспотребнадзор
Фото: pixabay.com
336
0

Социологи оценили реакцию бизнеса на решение президента.

Москва. Продление майских праздников не поддерживают более половины работодателей. При этом многие руководители еще не определились с графиком работы между 1 и 10 мая. Об этом сообщает «Газета.ru» на основании исследования компании Headhunter. Ряд организаций совсем не планируют отпускать сотрудников на каникулы.

Однозначно против дополнительных выходных высказались 38% работодателей. Еще 23% выразили в целом негативное отношение к этой идее. При этом столько же руководителей и предпринимателей выступают однозначно за продление майских праздников, еще 15% поддерживают в целом, 2% затруднились с ответом.

54% работодателей пока не решили, будут ли их компании продолжать работать в праздничные дни. Соблюдать обычный график намерены 23%, столько же собираются отпустить работников на 10-дневные каникулы.

Напомним, россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая. Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой ввести дополнительные выходные, чтобы остановить распространение коронавируса и дать гражданам возможность отдохнуть на свежем воздухе.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике признали, что баланс интересов работодателей и сотрудников сознательно нарушен в пользу общественного здоровья.

13:10, 26 апреля, 2021
Андрей Поносов
336
0
#Россия\n#работа\n#работодатели\n#коронавирус\n#выходные\n#президент\n#Первомай\n#Роспотребнадзор