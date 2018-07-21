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КБ «Стрелка» станет партнером Внешэкономбанка по развитию городов

10:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
10:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
214
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#банки\n#развитие\n#Россия\n#Центральная площадь Ижевска\n#развитие городов\n#сотрудничество
Фото: pixabay.com
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ВЭБ намерен отвечать за «большую экономику».

Москва. Внешэкономбанк и «Дом.РФ» намерены стать партнерами КБ «Стрелка». Об этом сообщают «Ведомости».

Планируется, что компании будут заниматься урбанистическим развитием городов. При этом ВЭБ готов отвечать за «большую экономику», а «Дом.РФ» - за современное жилье.

Формат партнерства пока не уточняется. Возможно приобретение активов «Стрелки» или заключение договора.

КБ «Стрелка» - это консалтинговая компания, занимающаяся городским планированием, созданием комфортной городской среды и управлением проектами.

В настоящее время компания занимается разработкой проекта благоустройства Центральной площади Ижевска. Напомним, 19 июля в столице Удмуртской Республики обсуждались этапы работ по обновлению территории.

Сусанин / Perestroyka: в Ижевске презентовали проект благоустройства Центральной площади - Статьи

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики 19 июля презентовали проект благоустройства Центральной площади Ижевска. Согласно документу, работы по обновлению территории будут проходить в три этапа, первый из которых по планам должен стартовать и закончиться уже в 2018 году. Концепцию реконструкции представила гендиректор архитектурно-ландшафтного бюро iCube Любовь Варламова, которая является супругой известного блогера Ильи Варламова.

10:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
214
0
#банки\n#развитие\n#Россия\n#Центральная площадь Ижевска\n#развитие городов\n#сотрудничество

 

 

 


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