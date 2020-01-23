WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Данное решение будет действовать до конца «дисциплинарного разбирательства».



Монреаль. Канада. Действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории временно приостановлено. Решение об этом приняло 21 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает «Коммерсантъ».

В частности, теперь лаборатория не имеет права производить анализы образцов крови по программе биологического паспорта спортсмена.

Решение уже вступило в силу и будет действовать до окончания «дисциплинарного разбирательства».

Как пояснил глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, теперь пробы будут отправлять в зарубежные лаборатории. Это несколько увеличит стоимость работ.

Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство запретило российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Также Россия не сможет принимать крупные турниры в течение 4 лет. Тем же спортсменам, которые будут признаны непричастными к допингу, разрешат выступать только под нейтральным флагом.

Президент России Владимир Путин назвал это решение политически мотивированным и обвинил WADA в нарушении Олимпийской хартии и базовых юридических принципов.

27 декабря РУСАДА заявило о несогласии с санкциями против российских спортсменов и направило WADA уведомление об этом. Вопрос будет решаться в Центральном спортивном арбитраже в Лозанне.