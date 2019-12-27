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РУСАДА не согласилось с санкциями против россиян и отправило в WADA письмо об этом

17:48, 27 декабря, 2019
Евгений Кандаков
РУСАДА не согласилось с санкциями против россиян и отправило в WADA письмо об этом
17:48, 27 декабря, 2019
Евгений Кандаков
92
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#спорт\n#Олимпиада\n#санкции\n#Олимпийские игры\n#скандал\n#суд\n#допинг\n#спортсмены
Фото: pixabay.com
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Агентство намерено оспорить решения WADA через Центральный спортивный арбитраж (CAS).

Москва. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласно с санкциями против российских спортсменов. Уведомление об этом в пятницу, 27 декабря, направлено во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

В частности, о несогласии с санкциями говорится в письме, которое утверждено советом учредителей. К нему прилагается сопроводительное письмо, перевод протокола заседания совета учредителей и письмо офицера по этике.

Ранее, 19 декабря, наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не признавать справедливыми санкции WADA и передать дело в Центральный спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне.

Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство запретило российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Также Россия не сможет принимать крупные турниры в течение 4 лет. Тем же спортсменам, которые будут признаны непричастными к допингу, разрешат выступать только под нейтральным флагом.

Президент России Владимир Путин назвал это решение политически мотивированным и обвинил WADA в нарушении Олимпийской хартии и базовых юридических принципов.

 

17:48, 27 декабря, 2019
Евгений Кандаков
92
0
#спорт\n#Олимпиада\n#санкции\n#Олимпийские игры\n#скандал\n#суд\n#допинг\n#спортсмены

 

 

 


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