Ижевск. Удмуртия. Ижевский школьник победил на Всероссийской олимпиаде школьников по химии. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии.

Заключительный этап ВсОШ по химии прошёл на федеральной территории «Сириус». В нём участвовали почти 500 учеников школ из 73 регионов. Ученик 9 класса ижевской школы №89 Артем Акимов стал победителем олимпиады. А 10-классник из гимназии №83 Ижевска Иван Филиппов стал призёром.

В финальном этапе олимпиады по экологии приняли участие 290 финалистов из 80 регионов России. 22 участника стали победителями, а 113 ребят получили дипломы призёров. В числе призёров оказались и два юных ижевчанина: Александр Щепин из лицея №41 и Арина Юминова из лицея №30.

В Псковской области состоялся финальный этап ВсОШ по немецкому языку. Олимпиаду писали около 250 школьников из 71 региона. Ученики лингвистического лицея №22 Ижевска Александр Шмидт и Виталина Кожевникова стали призёрами этой олимпиады.

Теперь ребята могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, которые соответствуют профилю пройденной олимпиады.