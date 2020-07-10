Госсовет Турции поддержал открытие мечети в храме Святой Софии

Сейчас в бывшем православном соборе находится музей.



Анкара. Турция. Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана восстановить мечеть в бывшем храме Святой Софии в Стамбуле поддержано Государственным советом страны. Как пишут «Известия» со ссылкой на Twitter турецкого журналиста Рагыпа Сойлу, голосование было единогласным.

Решение о смене статуса собора будет официально обнародовано 10 июля, заявил журналист.

Напомним, изучить возможность восстановления мечети в здании Реджеп Тайип Эрдоган поручил в июне текущего года. 2 июля Верховный суд Турции признал, что статус музея может быть пересмотрен. Вопрос был передан также на рассмотрение Госсовета.

С просьбой не открывать мечеть в бывшем православном храме обратился к турецким политикам патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Идею ликвидации музея раскритиковал также госсекретарь США Майк Помпео.

Собор Святой Софии был построен по инициативе византийского императора Юстиниана и освящен в 537 году. В течение тысячи лет он являлся самым большим христианским храмом в мире. После взятия Константинополя в 1453 году турки перестроили храм в главную мечеть Османской империи. Музей в Святой Софии открыли в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. ЮНЕСКО признала объект памятником мировой культуры в 1985 году.