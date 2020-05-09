Световая надпись «Спасибо» украсила Бранденбургские ворота в Берлине

Благодарность появилась также на английском, французском и немецком языках.

Берлин. Германия. Бранденбургские ворота в Берлине украсила световая надпись «Спасибо». Как пишут Вести.ру, благодарность появилась на русском, английском, французском и немецком языках в честь 75-летия освобождения Германии от нацизма.

Акт о безоговорочной капитуляции армии Гитлера был подписан вечером 8 мая 1945 года. Световой проекцией на главном символе Берлин решил поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма. Об этом сообщили в организации, ставшей инициатором акции.