Работа мечты: итальянская компания «Ferrero» открыла вакансию дегустатора конфет

Кандидатам предстоит работать два дня в неделю в местечке Альба, на севере Италии.





Альба. Италия. Итальянский производитель шоколада «Ferrero» открыл вакансию дегустатора кондитерских изделий. Как пишет Российская Газета, компания готова принять 60 работников.

Впервые в истории от кандидатов не требуют опыта работы. Претендент должен лишь уметь пользоваться компьютером и не иметь аллергии и других заболеваний, которые влияют на вкусовые рецепторы.

Трудиться дегустаторам придется два дня в неделю по два часа в местечке Альба, на севере Италии.

Перед приемом на работу кандидатам придется пройти курсы по развитию обоняния и вкуса и научиться профессиональной терминологии.