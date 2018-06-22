В Германии решили поставить памятник погибшим в плену советским гражданам

Он появится во Франкфурте-на-Майне.

Франкфурт-на-Майне. ФРГ. Памятник советским военнопленным и угнанным на работы в Германию откроют в одном их крупнейших городов ФРГ. Открытие монумента запланировано на 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, пишут «Известия».

Памятный крест установят на месте захоронения более 600 советских граждан, умерших в нацистском плену от голода, болезней и издевательств на главном кладбище Франкфурта-на-Майне.

Инициатором установки монумента выступила группа по сотрудничеству Совета Федерации и Федерального совета ФРГ, посольств двух стран и департамента экономического развития города.