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      Джоан Роулинг признала, что ее обвинения в адрес Трампа были беспочвенными

      14:33, 01 августа, 2017
      Новичок
      14:33, 01 августа, 2017
      Новичок
      121
      0
      #политика\n#дети-инвалиды\n#Гарри Поттер\n#писатель\n#Дональд Трамп
      Фото: pixabay.com
      121
      0

      Однако извиняться перед президентом США она не стала.

      Эдинбург. Великобритания. Писательница Джоан Роулинг написала в социальной сети, что была неправа, обвинив Дональда Трампа в неуважении к ребенку-инвалиду. Создательница серии книг о Гарри Поттере пояснила, что ее неверно информировали.

      Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВВС, 28 июля литератор выразила на своей странице в Твиттере возмущение историей о том, что на одном из мероприятий нынешний президент США якобы отказался поздороваться за руку с мальчиком на инвалидной коляске.  

      Пользователи написали Роулинг, что она построила свое мнение на отредактированном видео. В действительности Трамп приветствовал всех гостей Белого дома, включая ребенка-инвалида, к которому он отдельно наклонился. Руку он ему и правда не пожал, но лишь потому, что мальчик держал в ней подаренную нашивку Секретной службы, сообщила мать ребенка.  

      1 августа Джоан Роулинг признала в соцсети свою ошибку и пояснила, что принимает слишком близко к сердцу случаи дискриминации людей с ограниченными возможностями. В связи с этим писательница принесла извинения мальчику и его семье, удалив предыдущий пост с обвинениями.  

      Однако перед Трампом Роулинг извиняться не стала, отмечает британская телерадиокомпания.

      14:33, 01 августа, 2017
      Новичок
      121
      0
      #политика\n#дети-инвалиды\n#Гарри Поттер\n#писатель\n#Дональд Трамп

       

       

       

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