«Показывающую» внутренние органы футболку создали в Великобритании

Их можно увидеть с помощью мобильного приложения.

Лондон. Великобритания. Британские ученые создали платформу смешанной реальности. С ее помощью можно исследовать внутренние органы человека, сообщают «Народные Новости».

Необходимо установить на телефон специальное приложение и надеть особую футболку, которая внешне походит на обычную. При просмотре через мобильное устройство видно, как работает сердце, желудок и другие органы. Со стороны это напоминает рентгеновские процедуры.

Как стать обладателем такой чудо-футболки, создатели пока не сообщают.