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      «Показывающую» внутренние органы футболку создали в Великобритании

      13:15, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      13:15, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
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      #Великобритания\n#одежда\n#гаджеты\n#ученые
      Фото: youtube.com (скрин с видео)
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      Их можно увидеть с помощью мобильного приложения.

      Лондон. Великобритания. Британские ученые создали платформу смешанной реальности. С ее помощью можно исследовать внутренние органы человека, сообщают «Народные Новости».

      Необходимо установить на телефон специальное приложение и надеть особую футболку, которая внешне походит на обычную. При просмотре через мобильное устройство видно, как работает сердце, желудок и другие органы. Со стороны это напоминает рентгеновские процедуры.

      Как стать обладателем такой чудо-футболки, создатели пока не сообщают.

      13:15, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      80
      0
      #Великобритания\n#одежда\n#гаджеты\n#ученые
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