Дональд Трамп заявил о планах одержать победу в восьми штатах

Официальные итоги выборов парламент США объявит 6 января.

Вашингтон. США. Действующий американский президент Дональд Трамп заявил о намерении одержать победу на президентских выборах в восьми штатах, в которых он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену. Как передаёт RT, об этом глава государства заявил в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.

«Демократы говорят: "Он жалуется насчёт Джорджии". Нет-нет. Я жалуюсь насчёт восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — сказал Трамп на встрече.

Также он заявил, что в последующие несколько недель ситуация изменится. Ранее Белый дом заявил о планируемом «победном митинге» Трампа в Джорджии.

Напомним, 15 декабря стало известно, что Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом. При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.

Отметим, что при формальном объявлении победителя в середине ноября 2020 года, официальное объявление итогов выборов состоится 6 января 2021 года на совместном заседании Сената и Палаты представителей. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2021 года. Джо Байден станет самым пожилым президентом в истории США. На момент вступления в должность ему будет 78 лет, в то время как предыдущий самый возрастной глава Белого дома Рональд Рейган оставил пост в 77 лет после двух четырёхлетних сроков.