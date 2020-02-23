Новые правила выдачи грин-карт в США начнут действовать с понедельника

Власти страны считают, что ужесточение правил позволит в результате сократить дефицит бюджета.

Вашингтон. США. Америка ужесточила правила выдачи грин-карт. Как пишет РБК, новые меры начнут действовать с понедельника, 24 февраля. Власти смогут отказать во въезде или выдаче грин-карты, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. К ним относятся социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка.

Норма должна была вступить в силу еще в октябре 2019 года, однако распоряжение блокировал федеральный судья в Нью-Йорке. В конце января этого года ужесточение условий по выдаче грин-карт одобрил Верховный суд США.

В Белом доме считают, что мера позволит защитить американских налогоплательщиков, поддержит программы социального обеспечения для тех американцев, которые действительно нуждаются в них, и сократит дефицит федерального бюджета. Кроме того, нововведение «восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельны и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США».

Отметим, что ранее власти США объявили о введении новых правил получения виз для беременных. Они направлены на искоренение «родильного туризма» — практики, в которой женщины приезжают рожать в Соединенные Штаты, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.