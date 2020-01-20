Принц Гарри пожалел о своем отказе от привилегий

Ранее его и Меган Маркл лишили титулов «королевских высочеств».



Лондон. Великобритания. Принц Гарри опечален тем, что ему не разрешили исполнять обязанности члена британской королевской семьи после его отказа от привилегий. Так он прокомментировал лишение себя и своей супруги Меган Маркл титулов «королевских высочеств», сообщает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным», - цитирует высказывание принца Гарри Sky News.

Также он пожаловался, что у него «вызывает большую печаль, что всё это заканчивается подобным образом».

18 января Букингемский дворец опубликовал заявление о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишаются титулов «его и ее королевских высочеств» и больше не будут нести официальные обязанности старших членов королевской семьи. Также им перестанут выделять государственные средства для их исполнения. Кроме того, паре придется оплатить более 3 млн долларов расходов на ремонт Фрогмор-коттеджа, в который молодожены переехали после свадьбы.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл объявили о своих планах отказаться от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Супруги решили зарабатывать самостоятельно и жить в Северной Америке.

После этого Елизавета II созвала семейный совет. По итогам собрания королева признала право внука и его супруги жить так, как они пожелают.

Добавим, уже стало известно, что Гарри и Меган продолжат получать финансирование от принца Чарльза в частном порядке. Также они смогут посещать мероприятия с участием Елизаветы II.