  • $ 61.53 ↓
  • € 68.54 ↓

Принц Гарри пожалел о своем отказе от привилегий

10:29, 20 января, 2020
Евгений Кандаков
Принц Гарри пожалел о своем отказе от привилегий
10:29, 20 января, 2020
Евгений Кандаков
213
0
#власть\n#Великобритания\n#королева\n#монархия
Фото: royal.uk
213
0

Ранее его и Меган Маркл лишили титулов «королевских высочеств».

Лондон. Великобритания. Принц Гарри опечален тем, что ему не разрешили исполнять обязанности члена британской королевской семьи после его отказа от привилегий. Так он прокомментировал лишение себя и своей супруги Меган Маркл титулов «королевских высочеств», сообщает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным», - цитирует высказывание принца Гарри Sky News.

Также он пожаловался, что у него «вызывает большую печаль, что всё это заканчивается подобным образом».

18 января Букингемский дворец опубликовал заявление о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишаются титулов «его и ее королевских высочеств» и больше не будут нести официальные обязанности старших членов королевской семьи. Также им перестанут выделять государственные средства для их исполнения. Кроме того, паре придется оплатить более 3 млн долларов расходов на ремонт Фрогмор-коттеджа, в который молодожены переехали после свадьбы.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл объявили о своих планах отказаться от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Супруги решили зарабатывать самостоятельно и жить в Северной Америке.

После этого Елизавета II созвала семейный совет. По итогам собрания королева признала право внука и его супруги жить так, как они пожелают. 

Добавим, уже стало известно, что Гарри и Меган продолжат получать финансирование от принца Чарльза в частном порядке. Также они смогут посещать мероприятия с участием Елизаветы II.

 

10:29, 20 января, 2020
Евгений Кандаков
213
0
#власть\n#Великобритания\n#королева\n#монархия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

30 человек эвакуировали из жилого дома на улице Наговицына в Ижевске

16:25, 18 января, 2020
3769

Фура смяла легковушку на трассе под Ижевском: водители не пострадали

3079
10:31, 14 января, 2020

Гендиректором Ижевского радиозавода стал Александр Майер

2950
16:50, 16 января, 2020

Запретить тюбинги предложили в Удмуртии

2942
14:55, 13 января, 2020

Житель Удмуртии метнул топором в полицейского

2933
17:55, 14 января, 2020

Мишустин запланировал кадровые перестановки в правительстве России

12:44, 16 января, 2020
1630

Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

1608
20:28, 15 января, 2020

Синоптики порадовали россиян обещанием теплой весны

1357
12:48, 14 января, 2020

Правительство России подало в отставку

1291
17:35, 15 января, 2020

Путин распорядился выдавать маткапитал при рождении первенца

1240
13:51, 15 января, 2020

Список номинантов на премию «Оскар» обнародовали в США

10:30, 14 января, 2020
1361

Принц Гарри больше не сможет использовать свой королевский титул

1150
12:36, 19 января, 2020

Японские ученые поделились простым и эффективным способом борьбы с лишним весом

1096
18:12, 17 января, 2020

Заселиться в турецкие отели станет сложнее из-за закона о персональных данных

1003
16:08, 14 января, 2020

Елизавета II смирилась с отказом принца Гарри от привилегий старшего члена королевской семьи

965
09:52, 14 января, 2020

Лонгриды

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019