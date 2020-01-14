Елизавета II смирилась с отказом принца Гарри от привилегий старшего члена королевской семьи

Вопрос был рассмотрен на совете старших членов династии.



Лондон. Великобритания. Елизавета II согласилась с решением принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от обязанностей и привилегий старших членов королевской семьи. Об этом сообщает RT.

В опубликованном на сайте Букингемского дворца заявлении говорится, что королевская семья в целом одобрила намерение Гарри и Меган вести жизнь обычной молодой семьи. При этом отмечается, что родственники считают более желательным, если бы принц и герцогиня продолжили исполнять свои обязанности.

Также планируется установить «переходный период», в течение которого Гарри и Меган будут проживать в Канаде и Великобритании.

Напомним, 8 января принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл заявили о планах отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи, стать финансово независимыми, открыть собственную благотворительную организацию и жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Сообщалось, что это известие огорчило Елизавету II. Она распорядилась обсудить создавшееся положение 13 января на совещании старших членов королевской семьи с приглашением Гарри и Меган.