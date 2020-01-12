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Елизавета II соберет семейный совет из-за отказа принца Гарри от королевских привилегий

10:26, 12 января, 2020
Дарья Саушина
Елизавета II соберет семейный совет из-за отказа принца Гарри от королевских привилегий
10:26, 12 января, 2020
Дарья Саушина
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#семья\n#власть и чиновники\n#Великобритания
Фото: instagram.com/sussexroyal
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Принц Гарри и Меган Маркл не уведомили королеву о планах об отказе от полномочий полномочия старших членов королевской семьи.

Лондон. Великобритания. Королева Великобритании Елизавета II соберет семейный совет из-за отказа принца Гарри и его жены Меган Маркл от привилегий. Как пишут Известия, совещание запланировано на 13 января. Ожидается, что встреча пройдет в поместье Сандрингем, и на ней будут присутствовать принц Чарльз, принц Уильям, а также сами герцог и герцогиня Сассекские.

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили в Инстаграме о желании отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Супруги заявили, что создадут собственную благотворительную организацию и будут жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

При этом, по данным иностранной прессы, о своем решении они не сообщили королевской семье, что крайне опечалило Елизавету II. Причины сложения полномочий герцог и герцогиня Сассекские не назвали, однако Меган Маркл неоднократно подвергалась резкой критике в британских СМИ.

Кроме того, журналисты писали о частых ссорах в королевской семье из-за супруги принца Гарри.

10:26, 12 января, 2020
Дарья Саушина
33
0
#семья\n#власть и чиновники\n#Великобритания

 

 

 


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